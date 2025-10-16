Токаев дал поручение Бектенову представить план экономических реформ
Сегодня, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:02Сегодня, 09:02
113
Президент поручил Премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной Правительством программы экономических реформ в интересах граждан, передает BAQ.KZ.
Правительству надлежит внести коррективы и принять решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, а также оздоровление экономической ситуации в стране.
Глава государства считает, что основные параметры экономической политики Правительства соответствуют стратегическим интересам Казахстана, учитывают глобальную конъюнктуру и современные рыночные тенденции.
Самое читаемое
- Костанай во тьме: даже после миллиардных вложений горожане ходят по неосвещённым улицам
- Школьницу изнасиловали в Алматинской области
- "270 солдат за три года": депутат потребовал решить проблему дедовщины в армии
- Казахстанец завоевал золотую медаль по пара пауэрлифтингу
- В Бангладеш девять человек погибли при пожаре на швейной фабрике