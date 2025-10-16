Президент поручил Премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной Правительством программы экономических реформ в интересах граждан, передает BAQ.KZ.

Правительству надлежит внести коррективы и принять решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, а также оздоровление экономической ситуации в стране.

Глава государства считает, что основные параметры экономической политики Правительства соответствуют стратегическим интересам Казахстана, учитывают глобальную конъюнктуру и современные рыночные тенденции.