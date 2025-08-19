Касым-Жомарт Токаев принял акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова. В ходе встречи был представлен отчет о социально-экономическом развитии мегаполиса за первое полугодие 2025 года, передает BAQ.KZ.

По информации акима, с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31% и составил 360 млрд тенге. Промышленное производство достигло порядка 680 млрд тенге, а в эксплуатацию введено более 517 тыс. кв. метров жилья.

Для расширения промышленного потенциала в Шымкенте начали работу новые индустриальные зоны "Жұлдыз" и "Бозарық". Количество субъектов малого и среднего бизнеса превысило 139 тысяч, в этой сфере занято около 245 тысяч человек.

Сыздыкбеков сообщил о модернизации инфраструктуры города: завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал, построены спортивные объекты и 12 новых школ в рамках нацпроекта "Келешек мектептері".

В дорожной сфере введены в эксплуатацию южная объездная дорога и две крупные транспортные развязки. Для повышения общественной безопасности за два года освещено более 5 тысяч улиц.

Аким также доложил о возвращении в госсобственность ряда социальных и спортивных объектов, включая Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, поликлинику №2, технопарк "Мир фантазий" и парк "Кең баба".

Президент поручил акиму продолжить работу по диверсификации экономики, привлечению инвестиций, поддержке МСБ, строительству новой взлетно-посадочной полосы аэропорта, решению проблемы нехватки ученических мест, обеспечению горожан жильем и модернизации дорожной инфраструктуры.