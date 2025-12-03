Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады Генерального прокурора Берика Асылова, министра внутренних дел Ержана Саденова и министра обороны Даурена Косанова о мерах по обеспечению дисциплины, правопорядка и проводимой воспитательной работе в армейской среде.

Также рассматривались аспекты деятельности руководства Вооруженных Сил и правоохранительных органов по профилактике правонарушений среди военнослужащих.

Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы, а также повышение эффективности мер по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.