Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Нурлана Жакупова и заслушал отчет о деятельности фонда за 2025 год, передает BAQ.KZ.

Нурлан Жакупов сообщил, что инвестиционный портфель группы фонда насчитывает порядка 130 проектов на сумму 53 трлн тенге. В текущем году были запущены масштабные инициативы, среди которых увеличение мощности завода CASPI BITUM, ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 50 МВт и строительство опреснительного завода в поселке Кендерли. Всего до конца года планируется завершить 9 крупных проектов на сумму 1,1 трлн тенге.

Кроме того, фонд реализует стратегические инфраструктурные проекты: магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал, который обеспечит газификацию 84 населенных пунктов, контейнерный хаб в Актау, логистический терминал Zhetysu в Алматы и завод по производству оборудования для ветрогенераторов совместно с компанией Sany Re.

За 10 месяцев 2025 года АО "Самрук-Энерго" произвело 31 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 31% от общего объема производства в стране. Установленная мощность электростанций фонда достигла 7 845 МВт.

Отдельно отмечено, что с 2023 по 2025 годы на социальные проекты и благотворительность было направлено 1,5 трлн тенге. Средства инвестированы в строительство медицинских центров, 55 реабилитационных центров, 31 кабинета инклюзии, 18 спортивных комплексов, а также культурных и образовательных учреждений. В рамках инициативы "Таза Қазақстан" фонд высадил 5,8 млн деревьев.

Глава государства поставил перед фондом задачи по повышению эффективности работы, качественной реализации инвестиционных проектов и обеспечению долгосрочного устойчивого развития национальных активов, а также расширению поддержки отечественного бизнеса.