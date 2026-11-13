Токаев: ФНБ Самрук-Казына и КТЖ продолжат работу в штатном режиме

Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от Правительства и контролирующих органов до 24 ноября представить конкретные предложения по резкому снижению коррупции в государственных компаниях. При этом Глава государства подчеркнул, что ни высокая должность, ни заслуги, ни родственные связи не могут освобождать человека от ответственности перед законом, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Президент заявил на оперативном совещании Совета Безопасности, комментируя ситуацию после сообщений о задержании руководителей фонда «Самрук-Қазына» и национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Токаев отметил, что произошедшее вновь показало наличие серьёзных коррупционных рисков в квазигосударственном секторе.

«Однако, как показал данный вопиющий случай, коррупционные риски остаются ахиллесовой пятой в государственных компаниях. В связи с этим Правительство и контролирующие органы должны представить мне 24 ноября этого года конкретные предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, качественному улучшению компаний квазигосударственного сектора и сотрудников его аппаратов», – заявил Президент.

Глава государства отдельно подчеркнул, что закон должен одинаково применяться ко всем, независимо от занимаемого положения.

«Высокая должность обязывает проявлять всегда и везде высокую ответственность. Никто, независимо от занимаемой должности, заслуг или связей, включая родственные связи, не имеет права рассчитывать на исключения из закона – это моя принципиальная позиция», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Что будет с «Самрук-Қазына» и КТЖ?

На фоне сообщений о задержаниях Президент заверил, что деятельность национальных компаний продолжается без перебоев.

По его словам, ситуация не должна отражаться на выполнении обязательств перед гражданами, партнёрами и инвесторами.

«Хочу подчеркнуть, что работа аппарата ФНБ «Самрук-Қазына» и государственных компаний, в том числе «Қазақстан темір жолы», не остановлена, она остается бесперебойной. Все учреждения, принадлежащие государственным компаниям, продолжают работать в прежнем режиме. Произошедший серьезный инцидент – это не повод для сбоев в работе Фонда и госкомпаний. Более того, уверен, что борьба с коррупцией, напротив, должна повысить доверие инвесторов и кредиторов к данному институту, а его работа станет более эффективной, прозрачной и продуктивной», – подчеркнул Глава государства.

Малый бизнес получит новый трёхлетний мораторий на проверки

Президент также затронул вопрос отношений государства с предпринимателями.

Он сообщил, что в последнее время были пересмотрены некоторые ранее заключённые соглашения и контракты, которые, по его оценке, оказались ошибочными.

Однако это не означает введения новых ограничений для бизнеса.

«В последнее время мы пересмотрели некоторые соглашения и контракты, которые, на мой взгляд, были подписаны ошибочно. В то же время власть не собирается вводить какие-либо ограничения для бизнесменов. Напротив, мы, помогаем и будем помогать, всячески содействовать им. Вы знаете, что мною поручено с 1 января следующего года объявить еще один трехлетний мораторий на проверки работы малого бизнеса. В этом заключается суть правовой стратегии «Закон и Порядок»: поддерживать всех людей, а также предприятия, которые нуждаются в этом, и действовать в соответствии с принципом справедливости, в точном соответствии с Законом», – отметил Президент.

С 1 января 2027 года в Казахстане планируется новый трёхлетний мораторий на проверки малого бизнеса.

При этом борьба с коррупцией в государственных компаниях, как подчеркнул Токаев, должна продолжаться независимо от должностей и личных связей фигурантов расследований.