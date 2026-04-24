Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и дал старт проекту Astana Smart City, передает BAQ.kz.

Глава государства ознакомился с деятельностью центра Alem.ai, который предоставляет возможности для научных исследований, образовательных программ, развития стартапов и внедрения прикладных решений в сфере искусственного интеллекта.

Отмечается, что реализуемые проекты направлены на интеграцию технологий ИИ в государственный сектор, бизнес и повседневную жизнь. Работа центра также соответствует стратегическому курсу на развитие технологичного и конкурентоспособного Казахстана.

В рамках визита был официально запущен проект Astana Smart City - ключевая инициатива по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.

Во время презентации генеральный директор компании Presight Томас Прамотедхам представил единую AI-платформу, которая объединяет городские данные и системы в режиме реального времени.

Ожидается, что внедрение таких решений позволит повысить эффективность управления городом, улучшить качество услуг и ускорить принятие решений на основе данных.