. Глава государства посетил центр Международный центр искусственного интеллекта alem.ai

В Астане запускают «умный город» на базе искусственного интеллекта.

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и дал старт проекту Astana Smart City, передает BAQ.kz.

Глава государства ознакомился с деятельностью центра Alem.ai, который предоставляет возможности для научных исследований, образовательных программ, развития стартапов и внедрения прикладных решений в сфере искусственного интеллекта.

Отмечается, что реализуемые проекты направлены на интеграцию технологий ИИ в государственный сектор, бизнес и повседневную жизнь. Работа центра также соответствует стратегическому курсу на развитие технологичного и конкурентоспособного Казахстана.

В рамках визита был официально запущен проект Astana Smart City - ключевая инициатива по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.

Во время презентации генеральный директор компании Presight Томас Прамотедхам представил единую AI-платформу, которая объединяет городские данные и системы в режиме реального времени.

Ожидается, что внедрение таких решений позволит повысить эффективность управления городом, улучшить качество услуг и ускорить принятие решений на основе данных.

Образование и ИИ по всей стране

Кроме того, Президент принял участие в запуске образовательных инициатив в сфере искусственного интеллекта.

По его поручению в 2024 году на базе Astana Hub была создана школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Успешный опыт проекта теперь масштабируется по всей стране.

В формате телемоста Касым-Жомарт Токаев дал старт запуску сети Tomorrow School сразу в 14 регионах Казахстана.

Обучение будет бесплатным и доступным для граждан старше 18 лет, в том числе для тех, кто только начинает осваивать сферу информационных технологий.

Новые возможности для подростков

Также развивается ещё одна образовательная площадка - Центр креативных технологий TUMO Astana. Он ориентирован на подростков от 12 до 18 лет, которые хотят освоить современные цифровые и творческие навыки.

Обучение проходит по 11 направлениям, включая генеративный искусственный интеллект, программирование, разработку игр, анимацию, 3D-моделирование, робототехнику, кинопроизводство и цифровую музыку.

Исследовательский университет на базе Alem.ai

Президенту также презентовали концепцию AI Research University.

По словам министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, исследовательский университет будет создан на базе Alem.ai.

Студенты получат доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая alem.cloud, AlemLLM и ресурсы Astana Hub.

Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года.

