Токаев дал старт строительству крупного завода в Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев на полях инвестиционного форума «Казахстан – Китай» в режиме видеосвязи дал старт строительству промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.
Проект реализует китайская компания Fufeng Group, специализирующаяся на биоферментации. На первом этапе объем инвестиций в создание производственного комплекса составит 350 млн долларов.
Предприятие сможет перерабатывать до 500 тыс. тонн кукурузы в год.
На втором этапе планируется увеличить производственную мощность до 3 млн тонн кукурузы в год, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Объем инвестиций на этом этапе составит 1,15 млрд долларов.
После реализации проекта в промышленном парке планируется создать около 1,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, в Казахстане будет сформирован полный производственный цикл глубокой переработки зерна.
Ожидается, что запуск предприятия позволит развивать переработку сельскохозяйственного сырья внутри страны, расширить промышленное сотрудничество Казахстана и Китая и укрепить экспортный потенциал отечественного агропромышленного комплекса.
Самое читаемое
- Смертельное нападение на женщину произошло в Астане: что известно
- Пенсии и пособия казахстанцев на полном гособеспечении хотят выплачивать по-новому
- Минобороны показало кадры учений на Каспии с кораблями, десантом и дронами
- До 20 м/с, грозы и туман: какой будет погода в Казахстане 25 сентября
- Установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии