Токаев дал старт строительству крупного завода в Жамбылской области

Президент Касым-Жомарт Токаев на полях инвестиционного форума «Казахстан – Китай» в режиме видеосвязи дал старт строительству промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

Проект реализует китайская компания Fufeng Group, специализирующаяся на биоферментации. На первом этапе объем инвестиций в создание производственного комплекса составит 350 млн долларов.

Предприятие сможет перерабатывать до 500 тыс. тонн кукурузы в год.

На втором этапе планируется увеличить производственную мощность до 3 млн тонн кукурузы в год, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Объем инвестиций на этом этапе составит 1,15 млрд долларов.

После реализации проекта в промышленном парке планируется создать около 1,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, в Казахстане будет сформирован полный производственный цикл глубокой переработки зерна.

Ожидается, что запуск предприятия позволит развивать переработку сельскохозяйственного сырья внутри страны, расширить промышленное сотрудничество Казахстана и Китая и укрепить экспортный потенциал отечественного агропромышленного комплекса.