Президент дал старт строительству трех стратегических автодорог Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста дал официальный старт строительству автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск, передает BAQ.KZ.

Выступая на церемонии, Глава государства подчеркнул, что реализация этих проектов имеет особое стратегическое значение для страны.

«Сегодня начинается строительство крупных проектов, имеющих особое стратегическое значение для нашей страны. Дороги – артерии жизни. Государство неизменно уделяет первостепенное внимание развитию этой сферы. Наша цель – укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии», – заявил Президент.

По словам Токаева, Казахстан находится на пересечении важнейших международных транспортных маршрутов и выступает главным сухопутным мостом между Европой и Азией.

Президент отметил, что новый проект предусматривает строительство автомагистрали Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 800 километров.

По его словам, трасса станет не только важной межрегиональной дорогой, но и новой международной транспортной артерией.

«Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также "золотым мостом" между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. В результате протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на тысячу километров, а время доставки – до трех дней», – сказал Токаев.

Президент предложил назвать новый маршрут «Аральско-Каспийской магистралью», подчеркнув, что он станет транспортной артерией республиканского, регионального и трансконтинентального значения.

Кроме того, начнутся работы по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции дорог Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск общей протяженностью 774 километра.

К реализации проектов привлекут отечественные компании, что позволит создать более 10 тысяч рабочих мест.

После завершения строительства грузопоток, как ожидается, увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн в год.

«Главная цель – превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию. Принципиально важно завершить все запущенные сегодня проекты не позднее 2029 года», – подчеркнул Президент.

Во время телемоста первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, акимы Актюбинской и Мангистауской областей Асхат Шахаров и Нурдаулет Килыбай доложили Главе государства о готовности к реализации проектов.