Токаев: до 2035 года стране потребуется 2,9 миллиона специалистов, из них 1,8 миллиона – по рабочим профессиям

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой реформы дорожной отрасли Казахстана, передает BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, которая проходит 23–24 сентября в Астане.

Президент отметил, что государство уделяет особое внимание развитию регионов. В последние годы по всей стране активно строятся жилые дома, социальные объекты и дороги.

«Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку. Все вы это видите и знаете. Самое главное – обеспечить высокое качество и своевременное завершение всех строительных работ. Вместе с тем качество некоторых новостроек не выдерживает критики и даже становится предметом общественной критики. Подобная халатность при выполнении работ может привести и к трагическим последствиям. Ситуация в дорожной отрасли также оставляет желать лучшего. К примеру, прошло не так много времени с момента открытия автомагистрали Талдыкорган – Усть-Каменогорск, однако дорожное покрытие уже начало разрушаться. Поэтому необходимо пересмотреть систему оценки качества дорожного строительства. Следует обеспечить строгий контроль за строительными работами на всех этапах – от начала до полного завершения».

Президент также поручил усилить работу «Национального центра качества дорожных активов».

Он также затронул вопрос обеспечения инфраструктурных проектов кадрами. По его словам, масштабная модернизация инфраструктуры позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест.

«По прогнозам, до 2035 года стране потребуется 2,9 миллиона специалистов, из них 1,8 миллиона – по рабочим профессиям. Наибольший дефицит кадров ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере IT», – сказал Глава государства.

В 763 колледжах страны обучаются более 500 тысяч студентов. Особое внимание уделяется ранней профориентации и дуальному обучению. Кроме того, работают 22 центра признания профессиональных квалификаций, где люди, обладающие необходимыми навыками, но не имеющие профильного диплома, могут официально подтвердить свои компетенции.

В качестве успешного примера Токаев привел реализуемый в Астане проект «Joltap», предусматривающий краткосрочное обучение рабочим и цифровым профессиям при непосредственном участии бизнеса.

«За три года обучение прошли более 22 тысяч человек, 60 процентов трудоустроены, около 2 тысяч открыли собственное дело. Этот успешный опыт нужно масштабировать на все регионы», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо создать условия, при которых каждый гражданин сможет найти свое место в жизни, обеспечивать семью честным трудом и приносить пользу стране.

Еще одной важной задачей Президент назвал благоустройство населенных пунктов. По его словам, ответственность за эту работу должны нести не только государственные органы, но и сами граждане.

«Нельзя возлагать эту работу исключительно на государство. Наши граждане также должны ответственно относиться к этой задаче, проявлять активность, настойчивость и заботу о своей стране», – сказал Токаев.

Президент отметил вклад предпринимателей в развитие сел и подчеркнул важность любых инициатив, направленных на повышение качества жизни населения. Члены Халық Кеңесі, по его словам, также не должны оставаться в стороне от работы по развитию регионов.

«Если государственные учреждения, представительные органы и гражданское общество будут действовать сообща, то и села, и города, а значит, и вся страна будут развиваться и процветать», – подчеркнул Глава государства.

По мнению Президента, содержание в чистоте городов, улиц и парков и формирование нового облика страны означает изменение образа жизни всего общества.

«Это важнейшая задача, дело чести всей нации», – заключил Касым-Жомарт Токаев.