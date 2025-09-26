Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, подчеркнув стратегическую важность развития науки и инноваций для будущего Казахстана, передает BAQ.KZ.

"Сегодня место любой страны в мире определяется уровнем развития науки. Напрямую связан с наукой и экономический рост — это аксиома. Развернулась конкуренция за обладание передовыми технологиями между различными государствами, в том числе в Центральной Азии. Поэтому для достижения конкретных результатов нам необходимо сосредоточить усилия на данной сфере", — заявил глава государства.

Президент напомнил, что в своем Послании поставил цель превратить Казахстан в течение трёх лет в полностью цифровую страну. Важным направлением в этом контексте станет внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о результатах недавних зарубежных визитов. В ходе поездки в Китай было подписано 70 инвестиционных соглашений на сумму 15 млрд долларов, а в США — 11 соглашений на более чем 5,2 млрд долларов с ведущими мировыми корпорациями, включая Amazon, Meta, Wabtec и PepsiCo. Кроме того, президент провёл переговоры с крупнейшими инвестиционными компаниями Goldman Sachs, Blackstone и Citigroup.

По его словам, Казахстан намерен использовать накопленный потенциал для ускорения научно-технического прогресса, что станет основой устойчивого экономического роста и укрепления позиций страны на мировой арене.