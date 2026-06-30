Токаев: Германия остается одним из ключевых инвесторов Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Федерального министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе.

В ходе встречи Президент отметил, что Казахстан придает особое значение развитию стратегического партнерства с Федеративной Республикой Германия.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Германия – один из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.

– Двусторонняя торговля и инвестиционное взаимодействие демонстрируют положительную динамику. С 2005 года в экономику Казахстана привлечено более 8 млрд долларов прямых инвестиций, основная доля которых приходится на несырьевой сектор. В Казахстане сегодня успешно работают свыше тысячи компаний с участием немецкого капитала, среди которых такие промышленные корпорации, как CLAAS, Horsch, Siemens, BASF, Heidelberg Materials, Siemens Energy, Knauf и Linde, – отметил Глава государства.

Президент подтвердил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на нашем рынке.

Глава государства рассказал о проводимых в стране масштабных политических преобразованиях.

Было отмечено, что в новой Конституции Казахстана отражены основополагающие принципы, определяющие траекторию развития страны как демократического, светского, правового и прогрессивного государства.

Катерина Райхе поблагодарила Президента за возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и отметила значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии

Министр также заявила, что Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Германии в регионе, подчеркнув огромный потенциал расширения двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам наращивания сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, цифровизации, добычи и переработки редкоземельных металлов и транспортно-логистической инфраструктуры.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Федеральному Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Фридриху Мерцу.