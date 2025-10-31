Токаев: Главная миссия науки – служить во благо человечества
Развитие университетов, поддержка науки и расширение международных академических связей остаются в числе приоритетов Казахстана.
Выступая на Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний" Касым-Жомарт Токаев отметил, развитие университетов, поддержка науки и расширение международных академических связей остаются в числе приоритетов Казахстана, передаёт BAQ.KZ
Президент подчеркнул, что именно наука и образование должны служить прогрессу общества и всему человечеству.
"Сильные университеты – это настоящие фабрики будущего, где рождаются идеи, преодолеваются барьеры, формируются контуры более справедливого и гармоничного мира. Университеты укрепляют доверие и сотрудничество между народами, продвигают дипломатию ценностей. Студенческие братства, исследовательские сообщества, академические партнерства, зарождающиеся в стенах университетов, становятся двигателями перемен не только в научно-образовательной сфере, но и в экономике, общественной жизни и даже политике", – отметил Токаев.
Президент напомнил слова выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева: "Ғалым барлық өмірін халық үшін, адамзат үшін сарп етеді" ("Настоящий ученый всю свою жизнь посвящает служению своему народу и всему человечеству").
"Действительно, главная миссия науки – служить во благо человечества. Поэтому убежден, что научные достижения призваны способствовать прогрессу всего мирового сообщества. Наука и знания – это мощные инструменты, которые становятся все более продвинутыми по мере своего развития и открывают безграничные возможности. Уверен, что сотрудничество в этой области значительно расширит пространство образования и науки Казахстана, а также придаст импульс развитию академической дипломатии", – подчеркнул Глава государства.
В завершение своего выступления Президент отметил, что в Казахстане много талантливых, интеллектуальных и инициативных граждан, чья энергия служит созидательным целям.
"Реформы, которые мы проводим общими усилиями, – это магистральный путь к светлому будущему Казахстана. Поэтому мы продолжим, опираясь на образование и науку, строить Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Хочу отдельно отметить особый вклад наших стратегических партнеров, образовательных и научных учреждений в реализацию этой ответственной миссии. Вы активно способствуете расширению горизонтов науки и повышению потенциала главного богатства нашей страны – человеческого капитала", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
