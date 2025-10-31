Выступая на Международном форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академических знаний" Касым-Жомарт Токаев отметил, развитие университетов, поддержка науки и расширение международных академических связей остаются в числе приоритетов Казахстана, передаёт BAQ.KZ

Президент подчеркнул, что именно наука и образование должны служить прогрессу общества и всему человечеству.

"Сильные университеты – это настоящие фабрики будущего, где рождаются идеи, преодолеваются барьеры, формируются контуры более справедливого и гармоничного мира. Университеты укрепляют доверие и сотрудничество между народами, продвигают дипломатию ценностей. Студенческие братства, исследовательские сообщества, академические партнерства, зарождающиеся в стенах университетов, становятся двигателями перемен не только в научно-образовательной сфере, но и в экономике, общественной жизни и даже политике", – отметил Токаев.

Президент напомнил слова выдающегося казахстанского ученого Каныша Сатпаева: "Ғалым барлық өмірін халық үшін, адамзат үшін сарп етеді" ("Настоящий ученый всю свою жизнь посвящает служению своему народу и всему человечеству").

"Действительно, главная миссия науки – служить во благо человечества. Поэтому убежден, что научные достижения призваны способствовать прогрессу всего мирового сообщества. Наука и знания – это мощные инструменты, которые становятся все более продвинутыми по мере своего развития и открывают безграничные возможности. Уверен, что сотрудничество в этой области значительно расширит пространство образования и науки Казахстана, а также придаст импульс развитию академической дипломатии", – подчеркнул Глава государства.

В завершение своего выступления Президент отметил, что в Казахстане много талантливых, интеллектуальных и инициативных граждан, чья энергия служит созидательным целям.