  • Главная
  • Новости
  • Токаев: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций

Токаев: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций

28 Октября 2026, 11:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ 28 Октября 2026, 11:46
28 Октября 2026, 11:46
155
Фото: BAQ.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости привлечения частных инвестиций для масштабного обновления гражданской инфраструктуры страны. По его словам, полагаться исключительно на государственное финансирование при реализации таких проектов недопустимо, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана на заседании Курултая, Глава государства подчеркнул, что модернизация инфраструктуры потребует мобилизации всех доступных источников долгосрочного финансирования.

«Обобщая, можно сказать, что вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры. Но при решении такой стратегически важной задачи полагаться только на государственные ресурсы недопустимо. Иначе произойдет снижение предпринимательской активности и будут посеяны (теперь уже в экономике) семена патернализма или, попросту говоря, иждивенчества со всеми известными последствиями. Правительству предстоит мобилизовать все источники долгосрочного фондирования. Нужно с финансовым сообществом продумать, как это сделать без нарушения закона, на пользу нашему государству. Логика принимаемых решений проста: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Самое читаемое

Наверх