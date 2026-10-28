Токаев: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости привлечения частных инвестиций для масштабного обновления гражданской инфраструктуры страны. По его словам, полагаться исключительно на государственное финансирование при реализации таких проектов недопустимо, передает корреспондент BAQ.KZ.
Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана на заседании Курултая, Глава государства подчеркнул, что модернизация инфраструктуры потребует мобилизации всех доступных источников долгосрочного финансирования.
«Обобщая, можно сказать, что вся страна займется тотальным обновлением и перестройкой всей гражданской инфраструктуры. Но при решении такой стратегически важной задачи полагаться только на государственные ресурсы недопустимо. Иначе произойдет снижение предпринимательской активности и будут посеяны (теперь уже в экономике) семена патернализма или, попросту говоря, иждивенчества со всеми известными последствиями. Правительству предстоит мобилизовать все источники долгосрочного фондирования. Нужно с финансовым сообществом продумать, как это сделать без нарушения закона, на пользу нашему государству. Логика принимаемых решений проста: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
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