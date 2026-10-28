Токаев: государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости привлечения частных инвестиций для масштабного обновления гражданской инфраструктуры страны. По его словам, полагаться исключительно на государственное финансирование при реализации таких проектов недопустимо, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана на заседании Курултая, Глава государства подчеркнул, что модернизация инфраструктуры потребует мобилизации всех доступных источников долгосрочного финансирования.