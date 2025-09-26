Токаев готовится к государственному визиту в Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, отметив поступательное развитие отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.
В частности, рассмотрен ход реализации договорённостей по укреплению торгово-экономических связей, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено и динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия.
Отдельное внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Казахстана в Россию.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
