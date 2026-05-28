Токаев: Грузоперевозки между Казахстаном и Россией достигли 92 млн тонн
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия продуктивно работают над развитием трансконтинентальных коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад". Об этом Глава государства сказал по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Президента, для двух стран большое значение имеет развитие транспортной взаимосвязанности в Евразии.
"Отрадно, что принимаются системные меры для оптимизации тарифов, упрощения административных процедур, модернизации приграничной и другой инфраструктуры. Поэтому стабильно растет объем грузовых перевозок. По итогам прошлого года он достиг 92 миллионов тонн. Это рост почти на 3,5%", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в планах - дальнейшее наращивание этих показателей, в том числе за счет внедрения передовых цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.
"Наглядным примером стал сегодняшний запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами", - подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил перспективы сотрудничества в космической сфере. По его словам, космодром Байконур остается символом научно-технического партнерства, а реализация проекта "Байтерек" открывает новые возможности для укрепления позиций Казахстана и России на международном рынке космических услуг.
