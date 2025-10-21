Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Астану с государственным визитом, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул особое значение визита для дальнейшего укрепления стратегического партнёрства между двумя странами.

"Казахстан и Азербайджан — не только дружественные государства, но и братские народы. Для нас развитие многогранного сотрудничества с вашей страной — большой приоритет. Азербайджан под вашим лидерством укрепил свой авторитет на международной арене и играет важную роль как региональная держава", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Ильхам Алиев высоко оценил динамику развития Казахстана и выразил поддержку проводимым реформам.

"Мы с интересом наблюдаем за реформами, которые вы осуществляете, и полностью поддерживаем ваш курс на модернизацию страны. Наши отношения имеют стратегический и союзнический характер, и мы нацелены на их дальнейшее укрепление по всем направлениям", — заявил Президент Азербайджана.

Главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия, а также обмену мнениями по актуальной региональной и международной повестке.