Токаев и Алиев обсудили развитие стратегического партнерства
Токаев и Алиев обменялись мнениями по региональной повестке.
Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарт Токаев с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа. Глава государства подчеркнул особую роль Президента Азербайджана в укреплении государственности и суверенитета страны, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении ее авторитета на международной арене.
Президенты отметили высокую динамику развития казахско-азербайджанских отношений и обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая соглашения, принятые в ходе государственного визита Ильхама Алиева в Казахстан 20–21 октября текущего года.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия.
