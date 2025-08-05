  • 5 Августа, 18:05

Токаев и Бердымухамедов обсудили транзит, энергетику и экономику

Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Сегодня, 17:41
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: Акорда
Президент Казахстана поблагодарил Сердара Бердымухамедова за приглашение принять участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.KZ.🟦

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Президенты вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана. 

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