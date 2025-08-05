Президент Казахстана поблагодарил Сердара Бердымухамедова за приглашение принять участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.KZ

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Президенты вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.