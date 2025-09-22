Серию встреч Президента Казахстана с представителями деловых кругов США продолжила беседа с Председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие нашей страны. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов. В настоящее время около 25 % общих объемов добычи одной из крупнейших энергетических компаний планеты приходится на Казахстан.

Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.