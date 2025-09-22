Токаев и CEO Chevron обсудили расширение проекта Тенгиз
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой корпорации Chevron.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Серию встреч Президента Казахстана с представителями деловых кругов США продолжила беседа с Председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие нашей страны. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов. В настоящее время около 25 % общих объемов добычи одной из крупнейших энергетических компаний планеты приходится на Казахстан.
Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации проекта будущего расширения Тенгиза, перспективам добычи и переработки газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- В Астане временно изменили маршруты семи автобусных линий
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco