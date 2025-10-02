Токаев и Чанпэн Чжао обсудили развитие криптохаба в Казахстане
Сегодня, 15:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
32Фото: Акорда
На полях международного форума Digital Bridge 2025 состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с основателем компании Binance Чанпэн Чжао, передает BAQ.KZ.
Глава государства высоко оценил вклад предпринимателя в развитие мировой криптоиндустрии и финтех-экосистемы.
Напомним, в 2022 году по итогам визита Чанпэн Чжао в Казахстан был подписан меморандум о создании в стране регионального хаба криптоиндустрии на базе Binance Lab.
С тех пор в Казахстане реализуется всё больше перспективных проектов в сфере блокчейн- и криптотехнологий, что способствует укреплению позиции страны как одного из центров цифровых инноваций в регионе.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария