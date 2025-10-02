На полях международного форума Digital Bridge 2025 состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с основателем компании Binance Чанпэн Чжао, передает BAQ.KZ.

Глава государства высоко оценил вклад предпринимателя в развитие мировой криптоиндустрии и финтех-экосистемы.

Напомним, в 2022 году по итогам визита Чанпэн Чжао в Казахстан был подписан меморандум о создании в стране регионального хаба криптоиндустрии на базе Binance Lab.

С тех пор в Казахстане реализуется всё больше перспективных проектов в сфере блокчейн- и криптотехнологий, что способствует укреплению позиции страны как одного из центров цифровых инноваций в регионе.