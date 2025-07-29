В Анкаре состоялось пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Во встрече приняли участие президенты двух стран — Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на заседании, глава государства отметил поступательное развитие казахско-турецких отношений, основанных на общих исторических и духовных ценностях. По его словам, сотрудничество продолжает укрепляться в духе расширенного стратегического партнёрства.

Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более шестидесяти договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений, — подчеркнул Токаев.

Стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического взаимодействия. Так, в 2024 году объём взаимной торговли достиг 5 миллиардов долларов. Казахстан выразил готовность поставлять на турецкий рынок свыше 30 видов продукции на сумму в миллиард долларов. Также была подчёркнута необходимость расширения ассортимента турецких товаров в Казахстане.

Особое внимание президенты уделили транспортно-логистической сфере. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство железных дорог, портовой и терминальной инфраструктуры, а также в проекты судостроения.

Заседание завершилось подписанием нескольких соглашений, направленных на углубление многопланового сотрудничества между двумя странами.