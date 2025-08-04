В аэропорту состоялась краткая беседа Касым-Жомарта Токаева с Гурбангулы Бердымухамедовым, передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана отметил позитивную динамику двустороннего взаимодействия, подчеркнув, что казахстанско-туркменские отношения укрепляются и развиваются по восходящей.

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, рад видеть Вас вновь на священной туркменской земле, в братском Туркменистане. Я с удовольствием принял Ваше приглашение. Сам факт проведения такого важного форума с личным участием Генерального секретаря ООН – это свидетельство высокого международного авторитета Туркменистана, который на протяжении 30 лет проводит политику позитивного нейтралитета. Казахстан всецело поддерживает эту политику", – сказал Президент.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов отметил особый характер отношений между двумя государствами.

Стороны подчеркнули стремление к дальнейшему укреплению дружбы, доверия и добрососедства между народами Казахстана и Туркменистана.