Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили ключевые вопросы, включенные в повестку сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства подчеркнул, что Казахстан неизменно поддерживает деятельность Организации и будет продолжать содействовать ее центральной роли в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития.

В ходе встречи состоялось подписание Меморандума о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Документ был оформлен в присутствии Президента Казахстана и Генерального секретаря ООН. Новый центр станет важной площадкой для консолидации усилий в продвижении повестки устойчивого развития в регионе и усилит координацию международных инициатив.