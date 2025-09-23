  • 23 Сентября, 06:23

Токаев и Генсек ООН обсудили глобальную повестку и развитие Центральной Азии

Казахстан намерен поддерживать деятельность ООН.

Сегодня, 04:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 04:29
Сегодня, 04:29
115
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили ключевые вопросы, включенные в повестку сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства подчеркнул, что Казахстан неизменно поддерживает деятельность Организации и будет продолжать содействовать ее центральной роли в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития.

В ходе встречи состоялось подписание Меморандума о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Документ был оформлен в присутствии Президента Казахстана и Генерального секретаря ООН. Новый центр станет важной площадкой для консолидации усилий в продвижении повестки устойчивого развития в регионе и усилит координацию международных инициатив.

Самое читаемое

Наверх