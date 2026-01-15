FIS высоко оценила казахстанский спорт и реформы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества Казахстана с FIS, включая обмен опытом, подготовку спортсменов, тренерское образование и судейство.
Президент страны отметил, что более 85 тысяч казахстанцев регулярно занимаются лыжными видами спорта, а современная спортивная инфраструктура — горнолыжные и беговые комплексы, ледовые арены международного уровня — позволяет готовиться к крупнейшим соревнованиям. Особое внимание уделяется подготовке к предстоящим зимним Олимпийским играм в Италии.
В свою очередь, Йохан Элиаш поблагодарил Президента за поддержку спорта в Казахстане и подчеркнул, что казахстанские спортсмены достойно выступают на престижных мировых соревнованиях. Он также высоко оценил проводимые в стране социально-экономические реформы.
Стороны договорились продолжить сотрудничество для повышения профессионального уровня спортсменов, тренеров и судей, а также укрепления международного имиджа Казахстана в зимних видах спорта.
