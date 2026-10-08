Токаев и главы стран СНГ посетили фестиваль национальных блюд
8 Октября 2026, 22:56
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8 Октября 2026, 22:568 Октября 2026, 22:56
103Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд. В павильоне Туркменистана гостям представили экспозиции бахчевых культур и хлебобулочных изделий, выставку туркменских ковров, а также литературно-музыкальное представление «Огузлар».
Национальный павильон Казахстана включал тематические зоны, посвященные историко-культурному наследию и современным достижениям страны. Главы государств также ознакомились с приготовлением национальных блюд стран — участниц Содружества.
Кроме того, в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств — участников СНГ «Полет скакуна: сила и грация».
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