Токаев и главы стран СНГ посетили фестиваль национальных блюд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд. В павильоне Туркменистана гостям представили экспозиции бахчевых культур и хлебобулочных изделий, выставку туркменских ковров, а также литературно-музыкальное представление «Огузлар».

Национальный павильон Казахстана включал тематические зоны, посвященные историко-культурному наследию и современным достижениям страны. Главы государств также ознакомились с приготовлением национальных блюд стран — участниц Содружества.

Кроме того, в присутствии лидеров состоялась церемония награждения победителей Межгосударственного конкурса телевизионных фильмов государств — участников СНГ «Полет скакуна: сила и грация».