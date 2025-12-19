Глава государства провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере цифровизации и внедрения инноваций в городское управление, передаёт BAQ.KZ.

Особое внимание было уделено развитию технологий Smart city, искусственного интеллекта и устойчивого развития мегаполисов.

Собеседники рассмотрели вопросы создания комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной городской среды для жителей и гостей столиц. Президент отметил высокий потенциал партнерства Астаны и Токио в интеграции решений на основе искусственного интеллекта в систему управления городами.

В рамках встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city Токио, ориентированная на применение передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и долгосрочной устойчивости города.