Токаев и Христодулидис провели переговоры в Астане
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В Астане состоялись переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса в узком составе.
Приветствуя кипрского лидера, Глава государства отметил поступательное развитие двусторонних отношений за последние годы и подчеркнул наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что нам удалось добиться значительных результатов. Мы открыли посольства в столицах наших государств. Запущены прямые авиарейсы между двумя странами, а также реализован ряд других важных инициатив", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана выразил готовность и дальше содействовать развитию взаимодействия между двумя государствами по широкому кругу направлений.
В свою очередь Никос Христодулидис отметил, что прибыл в Казахстан первым прямым рейсом из Кипра в сопровождении представительной бизнес-делегации.
"У наших стран имеется значительный потенциал. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению двустороннего сотрудничества", – заявил Президент Кипра.
Он также напомнил, что в настоящее время Кипр председательствует в Совете Европейского Союза, и выразил готовность обсудить перспективы дальнейшего развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении торгово-экономических, инвестиционных и политических связей, а также в расширении сотрудничества между Казахстаном, Кипром и европейскими институтами.
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