Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите, посетили Государственный Эрмитаж, передает BAQ.KZ.

Для высоких гостей в музее была организована экскурсия. Лидеры стран осмотрели знаковые экспозиции, размещённые в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века.

Особое внимание было уделено уникальным коллекциям "Золотой кладовой", где представлены археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений — Пикетному и Гербовому залам.

Кроме того, главы государств ознакомились с другими экспозициями и залами Эрмитажа, составляющими его всемирно известное музейное собрание.