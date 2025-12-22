Токаев и лидеры СНГ посетили Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Сегодня, 16:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
88Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы государств СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите, посетили Государственный Эрмитаж, передает BAQ.KZ.
Для высоких гостей в музее была организована экскурсия. Лидеры стран осмотрели знаковые экспозиции, размещённые в Александровском зале и Зале искусства Франции XVIII века.
Особое внимание было уделено уникальным коллекциям "Золотой кладовой", где представлены археологические находки из драгоценных металлов, а также парадным интерьерам исторических помещений — Пикетному и Гербовому залам.
Кроме того, главы государств ознакомились с другими экспозициями и залами Эрмитажа, составляющими его всемирно известное музейное собрание.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году