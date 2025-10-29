Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и поступательное развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость Конференции по евразийской безопасности, проходящей в Минске, отметив её вклад в укрепление диалога и доверия между странами региона.

По итогам разговора президенты договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.