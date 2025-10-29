Токаев и Лукашенко обсудили будущее казахско-белорусских отношений
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-белорусских отношений. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и поступательное развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость Конференции по евразийской безопасности, проходящей в Минске, отметив её вклад в укрепление диалога и доверия между странами региона.
По итогам разговора президенты договорились продолжить тесное взаимодействие в рамках предстоящих совместных мероприятий.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
- Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх