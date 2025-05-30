Токаев и Мелони приняли участие в специальной сессии Астана Форума
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Международного форума Астана.
Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02Сегодня, 11:02
102Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли совместное участие в специальной сессии Международного форума Астана, передает BAQ.KZ.
Премьер-министр Италии выступила с докладом о текущей геополитической ситуации и региональном сотрудничестве.
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