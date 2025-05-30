Сегодня, 11:02

Сегодня, 11:02

Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли совместное участие в специальной сессии Международного форума Астана, передает Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли совместное участие в специальной сессии Международного форума Астана, передает BAQ.KZ

Премьер-министр Италии выступила с докладом о текущей геополитической ситуации и региональном сотрудничестве.