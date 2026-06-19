Совместное заявление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Черногории Якова Милатовича

Астана, 19 июня 2026 года

19–20 июня 2026 года по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президент Черногории Яков Милатович совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Республику Казахстан.

В связи с этим Президент Республики Казахстан и Президент Черногории заявили о следующем:

1. По случаю 20-летия установления дипломатических отношений, основанных на подлинной дружбе и взаимном уважении, Президенты подтвердили неизменную приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации двустороннего сотрудничества на благо обеих стран и их народов.

2. Президенты провели содержательные переговоры по широкому кругу вопросов двусторонней повестки, а также ключевым глобальным и региональным процессам. Они подчеркнули важность поддержания регулярных контактов на высоком уровне и договорились продолжить конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

3. Стороны подтвердили неизменную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и основополагающим принципам международного права, а также выразили готовность координировать усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы, направленные на укрепление региональной и глобальной стабильности.

4. Президенты подчеркнули важность многостороннего сотрудничества в области окружающей среды и изменения климата, а также приветствовали активное лидерство и вовлеченность Казахстана в глобальном управлении водными ресурсами.

5. Черногорская сторона выразила высокую оценку последовательной приверженности Казахстана политическим преобразованиям и экономической модернизации, реализуемым посредством комплексных конституционных и институциональных реформ, направленных на укрепление эффективного государственного управления и обеспечение устойчивого долгосрочного развития.

В свою очередь, казахстанская сторона высоко оценила прогресс Черногории в экономическом и социальном развитии, а также вновь подтвердила поддержку усилий Черногории по продвижению к полноправному членству в Европейском Союзе, выразив уверенность в том, что дальнейшая реализация реформ и укрепление институционального потенциала будут способствовать успешному завершению переговорного процесса по вступлению в ЕС.

6. Стороны отметили значительный потенциал торгово-экономического сотрудничества и договорились активизировать совместные усилия по увеличению объемов взаимной торговли и стимулированию прямых инвестиций. Они подчеркнули важность укрепления сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, транспорт, логистику и строительство. Стороны также отметили потенциал сотрудничества в сферах цифрового развития и искусственного интеллекта как нового направления взаимодействия.

7. Президенты особо отметили ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, признавая его возрастающее значение в качестве надежного и эффективного коридора, соединяющего Азию и Европу.

8. Стороны приветствовали организацию казахстанско-черногорского круглого стола и подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере туризма, включая увеличение туристических потоков, создание условий для расширения связанности авиасообщения и продвижение туристического потенциала обеих стран.

9. Стороны договорились продвигать двустороннее сотрудничество в сфере высшего образования, науки и исследований, а также изучить возможности реализации совместных академических и научных инициатив.

10. Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию культурного сотрудничества, признавая его важной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя странами.

11. Президенты выразили уверенность, что достигнутые в ходе официального визита договоренности придадут новый импульс всестороннему развитию двустороннего сотрудничества в интересах обоих народов.