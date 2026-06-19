Токаев и Милатович опубликовали совместное заявление
По итогам официального визита Якова Милатовича в Астану стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество в экономике, транспорте, туризме, образовании и цифровых технологиях.
Сегодня 2026, 15:54
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Сегодня 2026, 15:54Сегодня 2026, 15:54
175Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Черногории Яков Милатович приняли совместное заявление по итогам официального визита черногорского лидера в Астану, передает BAQ.kz.
В документе стороны подтвердили намерение укреплять политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, развивать взаимодействие в сферах транспорта, логистики, энергетики, туризма, образования и цифровых технологий. Кроме того, президенты подчеркнули важность дальнейшего диалога на международных площадках и поддержки совместных инициатив в области устойчивого развития и региональной стабильности.
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