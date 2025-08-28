Токаев и министр иностранных дел Сьерра-Леоне обсудили новые горизонты сотрудничества
Глава государства принял специального посланника Президента Сьерра-Леоне.
Сегодня, 15:01
Касым-Жомарт Токаев и специальный посланник Президента – министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента.
В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность Главе нашего государства за прием и передал специальное послание Президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.
Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.
