  • 28 Августа, 15:31

Токаев и министр иностранных дел Сьерра-Леоне обсудили новые горизонты сотрудничества

Глава государства принял специального посланника Президента Сьерра-Леоне.

Касым-Жомарт Токаев и специальный посланник Президента – министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента.

В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность Главе нашего государства за прием и передал специальное послание Президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.

