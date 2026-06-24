Токаев и Мирзиёев отметили высокую динамику развития отношений двух стран
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
В ходе беседы лидеры двух стран с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений.
Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле текущего года.
Подчеркнута важность активных контактов по линии администраций президентов, правительств и профильных ведомств для обеспечения поступательного развития двустороннего сотрудничества и продвижения совместных инициатив.
Собеседники также обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.
Самое читаемое
- "Осознают только, когда бьет по карману": глава МВД ответил на критику о "штрафстане"
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- Скончался Ербаян Мухтар: трагический финал истории солдата Нацгвардии
- Адское пламя: в Астане вспыхнул газовоз
- Бишкек предложил Астане обмен территориями ради 150-километровой магистрали