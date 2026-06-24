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Токаев и Мирзиёев отметили высокую динамику развития отношений двух стран

Сегодня 2026, 18:31
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Акорда Сегодня 2026, 18:31
Сегодня 2026, 18:31
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

В ходе беседы лидеры двух стран с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений.

Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле текущего года.

Подчеркнута важность активных контактов по линии администраций президентов, правительств и профильных ведомств для обеспечения поступательного развития двустороннего сотрудничества и продвижения совместных инициатив. 

Собеседники также обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

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