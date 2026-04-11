Токаев и Мирзиёев посетили мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди
Рабочая поездка Президента Казахстана в Узбекистан началась с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанди в Бухаре.
Сегодня 2026, 14:32
111Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди, передает BAQ.KZ.
Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета. В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев тепло побеседовали с посетителями мемориального комплекса и сделали совместное фото.
Мавзолей, в котором похоронен основатель суфийского ордена накшбандия Бахауддин Накшбанди, был возведен в XVI веке.
При мемориале действует музей, в котором хранятся рукописный Коран XIX века, подлинные исторические документы, книги и другие ценные артефакты.
