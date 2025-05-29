В рамках Международного форума "Астана" Президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Глобального института зеленого роста (GGGI), 8-м Генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства поблагодарил Институт за экспертную поддержку в разработке Стратегии углеродной нейтральности Казахстана, а также участие в экологическом восстановлении высохшего дна Аральского моря — одного из крупнейших экологических проектов в регионе.

Пан Ги Мун, в свою очередь, высоко оценил инициативы Казахстана в области устойчивого развития и борьбы с климатическими изменениями. Он подчеркнул важность расширения партнёрства между Казахстаном и Глобальным институтом в целях продвижения глобальных зелёных инициатив, устойчивого роста и климатической ответственности.

Стороны выразили готовность углублять сотрудничество по ключевым направлениям: зелёная энергетика, охрана водных ресурсов, снижение выбросов и адаптация к изменению климата.