Токаев и премьер Пакистана открыли культурные и спортивные центры в Исламабаде
В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламабад состоялась церемония открытия нескольких культурно-образовательных центров и спортивного комплекса "Достық".
В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламабад состоялась церемония открытия нескольких культурно-образовательных центров и спортивного комплекса "Достық", сообщает BAQ.kz.
По информации Акорды, центры имени аль-Фараби, Каныша Сатпаева и Ходжи Ахмеда Яссауи созданы в сотрудничестве казахстанских и пакистанских университетов. Они оснащены учебной и научной литературой, современным оборудованием и мебелью. В планах – курсы казахского языка, совместные научные и образовательные проекты, а также развитие технологий.
Спортивный центр "Достық" станет платформой для популяризации казахстанских видов спорта в Пакистане: тогызкумалака, қазақ күресі, шахматы и смешанные единоборства. Здесь будут открыты филиалы казахстанских академий, проводиться совместные учебно-тренировочные сборы, а также укрепляться сотрудничество между федерациями грэпплинга и бокса двух стран.
