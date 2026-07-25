Токаев и Путин обсудили АЭС, рекордную торговлю и новые проекты на $53 млрд
Президенты Казахстана и России обсудили ключевые направления сотрудничества — от роста товарооборота и инвестиций до строительства первой АЭС и гуманитарных проектов.
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Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня
Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Владимира Путина за теплый прием в Омске, подчеркнул, что рассматривает сегодняшнюю встречу в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества как хорошую возможность продолжить предметный диалог по ключевым направлениям казахско-российского взаимодействия и наметить дальнейшие шаги по его развитию.
Мы являемся очень крупными торговыми партнерами. В 2025 году объем торговли составил около 28 млрд долларов, причем тенденция этого года крайне положительная. В сравнении с 5 месяцами 2025 года эти 5 месяцев показали хороший рост взаимной торговли. Что касается инвестиций, то Россия выходит на первое место среди инвесторов в нашу экономику. Объем инвестиций достиг практически 30 млрд долларов. Очень интересно, что нашими обоюдными усилиями был подобран пул перспективных промышленных проектов в количестве 177, из них 122 проекта уже реализованы. А общий объем этих 177 проектов составляет 53 млрд долларов. Это значительный объем, учитывая непростые геополитические условия нынешнего времени, – сообщил Президент Казахстана.
Глава нашего государства высоко оценил уровень взаимодействия в гуманитарной сфере, выразив признательность российскому лидеру за поддержку в открытии филиала Казахского национального университета в Омске.
Касым-Жомарт Токаев констатировал прогресс в реализации проекта по совместному строительству первой в Казахстане атомной станции.
Мне доложили, что полевые работы на месте в районе озера Балхаш завершаются. Этот проект не только связан с производством нового вида энергии на территории Казахстана. Это проект, который сблизит наши государства и, самое главное, народы наших стран, в частности, подрастающее поколение. Ведь мы ведем речь о том, чтобы готовить технические кадры с помощью России – местные, наши казахские кадры, которые были бы затем способны работать в этой очень сложной сфере, каковой является атомная индустрия, – считает Президент.
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