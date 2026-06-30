  • Главная
  • Новости
  • Токаев и Путин обсудили подготовку к форуму межрегионального сотрудничества

Токаев и Путин обсудили подготовку к форуму межрегионального сотрудничества

Сегодня 2026, 17:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 17:34
Сегодня 2026, 17:34
32
Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита Президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия. 

Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений. 

В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля. 

Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.

Самое читаемое

Наверх