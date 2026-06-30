Токаев и Путин обсудили подготовку к форуму межрегионального сотрудничества

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита Президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия.

Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений.

В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.