Токаев и Путин обсудили подготовку к форуму межрегионального сотрудничества
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Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита Президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия.
Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений.
В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля.
Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.
В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.
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