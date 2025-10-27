Токаев и Путин обсудили подготовку к предстоящему визиту в Москву
Сегодня, 14:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
54Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы лидеры обсудили вопросы подготовки к государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Главы государств подчеркнули особое значение предстоящих переговоров в Москве для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.
Кроме того, Токаев и Путин обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов современной международной повестки.
Самое читаемое
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- 100 сельских учеников пойдут в новую школу в Актюбинской области
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан
- В Алматы создано современное здание для городского сборного пункта призывников