Токаев и Путин обсудили подготовку к предстоящему визиту в Москву

Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BAQ.KZ  со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы лидеры обсудили вопросы подготовки к государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию.

Главы государств подчеркнули особое значение предстоящих переговоров в Москве для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Кроме того, Токаев и Путин обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов современной международной повестки.

