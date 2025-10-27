Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы лидеры обсудили вопросы подготовки к государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию.

Главы государств подчеркнули особое значение предстоящих переговоров в Москве для укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Кроме того, Токаев и Путин обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов современной международной повестки.