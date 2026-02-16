Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений.

Президенты с удовлетворением отметили последовательное исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое приглашение российскому Президенту посетить с государственным визитом Казахстан.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня. 

