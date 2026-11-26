Рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию продолжился участием в мероприятиях международной конференции Al Journey 2026, сообщает Акорда.

Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили выставочную площадку, где были представлены современные достижения Казахстана и России в области искусственного интеллекта.

Экспозиция Казахстана охватила шесть ключевых направлений: «Технологическая нация», Startup City, GovTech, Aitu, ИИ в транспортной отрасли и FinTech.

Российская сторона представила проекты, демонстрирующие применение цифровых технологий в образовании, здравоохранении, градостроительстве, судопроизводстве, нефтяной отрасли и других сферах.

В ходе осмотра руководители профильных ведомств двух стран также презентовали главам государств приоритетные проекты, реализуемые с применением технологий искусственного интеллекта.

Справочно: Al Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») – ежегодная международная конференция, посвящённая развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Проводится с 2016 года и объединяет представителей отрасли, экспертов и разработчиков со всего мира.