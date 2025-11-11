Токаев и Путин провели неформальную встречу в Москве
Президенты Казахстана и России обсудили двустороннее сотрудничество.
В Москве прошла неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера за тёплый приём и отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества между странами.
"Я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице. Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, ни работали вместе. Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями, прежде всего, глав государств, и конечно же, правительств", — сказал Президент Казахстана.
Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Токаева за государственный визит и подчеркнул значимость личных встреч для укрепления межгосударственных отношений.
"Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра – вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленную среднесрочную перспективу", - отметил Президент России.
