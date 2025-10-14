Токаев и Путин провели телефонный разговор
Сегодня, 14:09
64Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы лидеры обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.
Кроме того, были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию.
