  14 Октября, 14:45

Токаев и Путин провели телефонный разговор

Сегодня, 14:09
Акорда
Сегодня, 14:09
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы лидеры обсудили ход реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на высшем уровне.

Кроме того, были рассмотрены отдельные аспекты подготовки предстоящего в ноябре государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию.

