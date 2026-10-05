Токаев и Рахмон обсудили международную повестку и будущие встречи

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств обсудили сотрудничество двух стран, международную повестку и предстоящие встречи.

В начале разговора Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов.

Президент Казахстана отметил вклад Рахмона в становление независимого Таджикистана, сохранение мира и согласия в стране.

Отдельно Токаев остановился на отношениях двух государств. Он высоко оценил роль президента Таджикистана в укреплении стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.

Главы государств отметили, что отношения между странами активно развиваются. Стороны подчеркнули необходимость и дальше расширять сотрудничество по разным направлениям.

Во время телефонного разговора Токаев и Рахмон также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Кроме того, президенты обсудили график предстоящих встреч.