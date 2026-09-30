Токаев: Я как Президент буду делать все возможное, чтобы обеспечить мир, стабильность в моей стране

Жанна Тулиндинова, руководитель отдела медиапроектов Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Казахстана, в своем посте оценила итоги визита Касым-Жомарта Токаева в Германию и объяснила, как она понимает его заявления о переговорах и внешнеполитической позиции Казахстана.

По словам Тулиндиновой, у визита было конкретное экономическое измерение.

«Недавний визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию прежде всего имеет конкретное экономическое измерение: более 30 коммерческих документов на общую сумму около двух миллиардов долларов, расширение инвестиционного сотрудничества, новые перспективы промышленной и технологической кооперации».

При этом, по ее оценке, экономическая повестка оказалась в тени политических заявлений.

«Однако экономические результаты оказались в какой-то мере в тени высказываний Президента Токаева о российско-украинском конфликте. Между тем обе составляющие визита связаны: для Казахстана развитие торговли, привлечение инвестиций и укрепление транспортных связей напрямую зависят от безопасности на евразийском пространстве».

«Обе составляющие визита связаны»

Тулиндинова отдельно остановилась на пресс-конференции Токаева с канцлером Фридрихом Мерцем. По ее словам, там прозвучал вопрос о ранее высказанном предложении заморозить боевые действия.

«На совместной пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем корреспондент ARD Демиан фон Остен напомнил нашему Президенту о его предложении заморозить боевые действия, высказанном в Омске, и попросил оценить нынешнюю ситуацию. Токаев подтвердил свою позицию: при всей сложности немедленного завершения войны необходимо искать возможность остановить боевые действия и перейти к переговорам».

В том же контексте она привела слова Президента о Владимире Путине и позиции Казахстана.

«Одновременно он назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и мира, также подчеркнув приверженность Казахстана Уставу ООН и территориальной целостности государств».

Тулиндинова считает, что эти заявления следует воспринимать вместе.

«Эти положения следует рассматривать во взаимосвязи. Сохранение доверительного диалога с российским руководством, уважение к Украине и поиск практически осуществимого пути урегулирования образуют целостную дипломатическую позицию Казахстана».

Почему Тулиндинова говорит о realpolitik

По ее мнению, такая линия требует готовности занимать позицию, которая может не совпадать с ожиданиями разных политических аудиторий.

«В ней проявляется и особая смелость Токаева как «аксакала дипломатии» - готовность высказывать суждения, которые могут противоречить ожиданиям разных политических аудиторий. Предложение о заморозке боевых действий расходится с публичной позицией Москвы. Комплиментарная оценка Путина, в свою очередь, вызвала критические отклики в либеральной прессе. Токаев остается верен своей позиции, даже когда она неудобна для собеседников и прессы».

Сам подход она описывает через понятие realpolitik.

«Такой подход укладывается в логику realpolitik: исходить из существующего соотношения сил, учитывать интересы участников и искать решения, для которых могут появиться реальные политические условия. Идеологически ориентированным СМИ и экспертам подобные суждения порой представляются неприемлемыми, поскольку не соответствуют привычному разделению на противоборствующие лагеря». «Но дипломатия требует способности видеть возможность компромисса даже там, где публичная полемика его практически исключает».

О сохранении диалога

Слова Токаева о Путине Тулиндинова трактует как попытку сохранить возможность прямого разговора.

«В этом контексте слова Токаева о Путине можно понимать как призыв сохранять возможность диалога. Чтобы договориться о прекращении войны, необходимо разговаривать с теми, от кого зависит решение, а не заниматься демонизацией политических лидеров - это бесплодное занятие. При этом готовность к переговорам не означает отказа от собственных принципов».

В качестве исторической параллели она приводит работу Генри Киссинджера и сближение США и Китая.

«История международных отношений показывает, что наиболее сложные противоречия иногда удаётся сдвинуть с мёртвой точки благодаря сочетанию профессионального расчёта и политической смелости. Дипломатическая работа Генри Киссинджера, подготовившая сближение США и Китая в начале 1970-х годов, продемонстрировала возможность перехода от длительного отчуждения к взаимодействию при сохранении глубоких разногласий. Такой переход начинается с признания необходимости разговаривать».

Почему она выделяет Берлин

Тулиндинова придает отдельное значение тому, что заявления прозвучали в Германии.

«Берлинская площадка придаёт высказываниям Токаева дополнительное значение. Незадолго до его визита в Нью-Йорке встретились министры иностранных дел Германии и России Йоханн Вадефуль и Сергей Лавров. Несмотря на сохраняющуюся напряжённость, прямой контакт состоялся».

Дальше она прямо объясняет, какую роль, по ее мнению, может играть Германия.

«Президент Токаев понимает, что один из ключей к урегулированию российско-украинского кризиса находится в Берлине. Экономические возможности Германии, её влияние в Европе и поддержка Украины позволяют ей существенно содействовать переговорам. При этом договорённости о мире, разумеется, требуют участия самой Украины и России».

Она отдельно упоминает реакцию канцлера.

«Показательно, что Мерц поблагодарил Токаева за обсуждение с Путиным возможностей завершения войны. Это показывает, что казахстанский дипломатический канал востребован: способность официальной Астаны поддерживать прямой и доверительный диалог со сторонами конфликта - это ценный ресурс».

«За публичной позицией стоят интересы Казахстана»

В конце публикации Тулиндинова связывает позицию Президента с интересами Казахстана.