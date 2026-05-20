Казахстан и Кения намерены нарастить товарооборот

В своем выступлении Глава нашего государства отметил, что сегодня отношения между Казахстаном и Кенией переживают значительный подъем, подкрепленный политическим решением и взаимным стремлением к укреплению двусторонних отношений.

"В ходе продуктивных и содержательных переговоров с Президентом Уильямом Руто мы подтвердили общую приверженность углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру отраслей и определили новые направления партнерства. Я с оптимизмом смотрю на то, что активизация экономических связей воплотится на практике уже в ближайшее время", – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев предложил ряд инициатив по расширению экономического партнерства.

"Необходимо учредить Деловой совет "Казахстан – Кения", который должен стать специализированной платформой для укрепления диалога в сфере торговли и инвестиций. Организация регулярных торговых миссий поможет компаниям находить точки роста непосредственно на местах. Назначение Почетного консула Казахстана в Кении в качестве координатора по вопросам бизнеса будет способствовать укреплению практического взаимодействия между предпринимателями наших стран. Также предлагается создать группу экспертов для выработки перспективных путей улучшения транспортной и логистической инфраструктуры. Убежден, что реализация этих мер позволит сформировать прочную основу для скорейшего создания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству на уровне министров. Мы также договорились направить группу представителей деловых кругов в Кению для изучения их опыта ведения бизнеса", – отметил Глава нашего государства.

Как подчеркнул Президент, Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, что подтверждается динамикой роста в 6,5%.

"Малый и средний бизнес являются основой успеха нашей страны, обеспечивая около 40% вклада в экономику. Эта экономическая устойчивость надежно защищена политической стабильностью государства. Новая Конституция, принятая по итогам всенародного референдума, позволила заложить прочный правовой фундамент для защиты прав инвесторов. Казахстан также создал привлекательную институциональную базу для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Помимо институциональной безопасности, мы предлагаем практические долгосрочные стимулы. Теперь зарубежные предприниматели могут в полной мере использовать преимущества нашей уникальной программы Altyn Visa (Золотая виза), которая предоставляет инвесторам широкие налоговые и миграционные льготы. В этой связи я приглашаю лидеров кенийского бизнеса воспользоваться данными возможностями и рассмотреть Казахстан как стратегическое направление для инвестиций, роста и долгосрочного партнерства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил ряд перспективных сфер для углубления двустороннего сотрудничества.

"Казахстан успешно трансформировался в ключевой евразийский транзитный хаб. Сегодня примерно 85% всех сухопутных транзитных перевозок между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны. Мы активно развиваем Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор. В свою очередь Кения выступает ключевыми логистическими воротами в Восточную Африку, обеспечивая беспрепятственный доступ к рынку Восточноафриканского сообщества численностью 300 миллионов человек. Необходимо соединить Средний коридор с жизненно важными морскими артериями Африки. Для достижения этой цели следует в полной мере использовать потенциал инициативы «Один пояс, один путь». Казахстан готов к сотрудничеству с кенийскими портами Момбаса и Ламу – крупнейшими транспортно-логистическими узлами Восточной Африки. Задействование этих портов позволит значительно оптимизировать казахстанский экспорт металлопродукции, строительных материалов, а также сельскохозяйственной и пищевой продукции. В дополнение к морскому транзиту развитие авиасообщения позволит максимально ускорить доставку грузов. Действующий в Казахстане режим «открытого неба» является хорошим стимулом для привлечения мировых авиаперевозчиков. В качестве первоочередного шага предлагаю изучить возможности запуска грузовых авиамаршрутов между двумя странами. В конечном счете, нашей долгосрочной задачей остается обеспечение прямого авиасообщения между Астаной и Найроби", – сообщил Президент Казахстана.

Еще одним приоритетом в выступлении было названо развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

"Казахстан является признанным мировым лидером по производству основных продовольственных культур. Учитывая растущий спрос в Африке, мы заинтересованы в экспорте зерна в вашу страну. Кения, в свою очередь, славится своим великолепным чаем, кофе и цветами. Поэтому мы настроены на открытие кенийского торгового хаба в Казахстане, который откроет вашему бизнесу прямой доступ ко всему Евразийскому региону. Мы также приветствуем реализацию совместных образовательных инициатив в сфере агрономии и будем рады видеть кенийских студентов и специалистов в наших учебных заведениях", – сказал Глава государства.

По словам Президента, важным направлением двустороннего взаимодействия также является горнодобывающая промышленность и геологоразведка.

"Казахстан и Кения богаты редкоземельными элементами и критически важными минералами. Их значение неуклонно растет на фоне увеличения глобального спроса, обусловленного энергетическим переходом, развитием цифровых технологий и передовых производственных отраслей. В этой связи мы видим значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в области геологии, разведки, добычи и переработки. Казахстан готов делиться своими знаниями и опытом в данной сфере. Мы приветствуем подписание Соглашения между «Самрук-Казына» и компанией NAMICO о реализации инвестиционных проектов в Кении, включая поиск, оценку и продвижение инициатив в области недропользования и геологоразведки. Этот документ создаст прочную основу для практического взаимодействия и запуска перспективных совместных проектов в горнодобывающем секторе", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает важным развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. По его словам, Кения широко известна как «Кремниевая саванна» Африки.

"Обладая глубокими компетенциями в сферах GovTech и FinTech, Казахстан готов делиться своими лучшими практиками в области решений для электронного правительства и современной банковской инфраструктуры. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и космической отрасли. Подписанные сегодня меморандумы в области IT и космических технологий, несомненно, откроют путь к продуктивному и долгосрочному партнерству между нашими странами", – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал укрепление связей между Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) и Международным финансовым центром Найроби. Он пригласил кенийские компании активно использовать возможности МФЦА для расширения своего бизнес-присутствия в Центральной Азии и за ее пределами.

По мнению Президента, сегодня туристическая отрасль Казахстана переживает активный рост. В этой связи он считает важным развитие приключенческого туризма.

В завершение Глава государства подчеркнул, что сегодняшний Форум наглядно продемонстрировал значительный потенциал двустороннего сотрудничества и общую приверженность укреплению экономических связей.

Уильям Руто выразил уверенность в том, что Казахстан и Кения сообща могут создать новый экономический мост между Центральной Азией и Африкой.