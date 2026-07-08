Токаев и сенатор США обсудили инвестиции и предстоящий саммит G20
Во время встречи обсуждались развитие двустороннего сотрудничества, инвестиции и подготовка к саммиту G20 в США.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сенатора Конгресса США Стива Дэйнса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В начале встречи Глава государства поздравил американскую сторону с 250-летием независимости США и отметил, что Казахстан высоко ценит развитие отношений с Соединенными Штатами.
Президент подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами продолжает укрепляться, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он также отметил важность реализации соглашений, достигнутых во время его визита в США в ноябре прошлого года.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность продолжить диалог с американской стороной во время своего предстоящего визита в США для участия в саммите G20, который пройдет в конце года в Майами.
Глава государства также поблагодарил Стива Дэйнса за поддержку развития стратегического партнерства между Казахстаном и США, а также за содействие продвижению инициативы по отмене поправки Джексона—Вэника.
В свою очередь сенатор передал Президенту Казахстана приветствие и слова благодарности от Президента США Дональда Трампа за усилия по укреплению двусторонних отношений.
Стив Дэйнс также поздравил Касым-Жомарта Токаева с реализацией политических реформ и принятием новой Конституции, отметив, что она создает основу для дальнейшего развития страны.
В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
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