Токаев и сенатор США обсудили инвестиции и предстоящий саммит G20

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сенатора Конгресса США Стива Дэйнса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В начале встречи Глава государства поздравил американскую сторону с 250-летием независимости США и отметил, что Казахстан высоко ценит развитие отношений с Соединенными Штатами.

Президент подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами продолжает укрепляться, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Он также отметил важность реализации соглашений, достигнутых во время его визита в США в ноябре прошлого года.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность продолжить диалог с американской стороной во время своего предстоящего визита в США для участия в саммите G20, который пройдет в конце года в Майами.

Глава государства также поблагодарил Стива Дэйнса за поддержку развития стратегического партнерства между Казахстаном и США, а также за содействие продвижению инициативы по отмене поправки Джексона—Вэника.

В свою очередь сенатор передал Президенту Казахстана приветствие и слова благодарности от Президента США Дональда Трампа за усилия по укреплению двусторонних отношений.

Стив Дэйнс также поздравил Касым-Жомарта Токаева с реализацией политических реформ и принятием новой Конституции, отметив, что она создает основу для дальнейшего развития страны.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.