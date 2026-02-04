Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о намерении вывести двустороннюю торговлю на новый уровень и достичь объёма товарооборота в $1 млрд, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что переговоры носили содержательный и продуктивный характер. Были приняты важные межправительственные документы, направленные на достижение конкретных результатов по всем направлениям сотрудничества: торговля, промышленность, транспорт и логистика, энергетика, информационные технологии, а также культурное и гуманитарное взаимодействие.

"В прошлом году объём двусторонней торговли вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Мы договорились принять конкретные меры для дальнейшего увеличения товарооборота, поставив перед собой амбициозную цель достичь $1 млрд в ближайшей перспективе", – отметил Токаев.

Президент также рассказал о перспективах развития транспортно-логистических проектов, которые позволят расширить торговые потоки между странами. Особое внимание уделено пакистанским портам Карачи и Гвадар, Транскаспийскому транспортному коридору и транзитным маршрутам через Афганистан, включая железнодорожный проект Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

Токаев отметил, что стратегическое партнерство с Пакистаном позволит укрепить экономические и политические связи, а также открыть новые возможности для экспорта казахстанской продукции на международные рынки.