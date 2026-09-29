Токаев и Штайнмайер встретились в Берлине

В Министерстве обороны Германии состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер представили друг другу членов официальных делегаций.

Акорда

Акорда

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. После этого прозвучали государственные гимны Казахстана и Германии.

Акорда

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер направились в резиденцию Федерального президента Германии.