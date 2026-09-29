Токаев и Штайнмайер встретились в Берлине
29 Сентября 2026, 18:10
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29 Сентября 2026, 18:1029 Сентября 2026, 18:10
110Фото: Акорда
В Министерстве обороны Германии состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. После этого прозвучали государственные гимны Казахстана и Германии.
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер направились в резиденцию Федерального президента Германии.
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