Токаев и Стубб ознакомились с уникальными экспонатами древнетюркской цивилизации
Сегодня, 16:17
Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб посетили Национальный музей, передает BAQ.KZ
В ходе посещения Национального музея президентам Казахстана и Финляндии были представлены уникальные историко-культурные ценности начиная с доисторического периода и до сегодняшних дней.
Главы государств осмотрели залы древнетюркской цивилизации, древнего искусства и технологий Великой Степи, традиционной культуры казахов, где ознакомились с редкими историческими экспонатами.
