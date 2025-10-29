  • 29 Октября, 16:35

Токаев и Стубб ознакомились с уникальными экспонатами древнетюркской цивилизации

Сегодня, 16:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев и Стубб ознакомились с уникальными экспонатами древнетюркской цивилизации Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17
50

Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб посетили Национальный музей, передает BAQ.KZ

В ходе посещения Национального музея президентам Казахстана и Финляндии были представлены уникальные историко-культурные ценности начиная с доисторического периода и до сегодняшних дней.

Главы государств осмотрели залы древнетюркской цивилизации, древнего искусства и технологий Великой Степи, традиционной культуры казахов, где ознакомились с редкими историческими экспонатами.

Самое читаемое

Наверх